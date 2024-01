Olimpiadi Invernali giovanili 2024: calendario gare 20 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Stanno per iniziare i Winter YOG 2024, i Giochi Olimpici Giovanili Invernali, in programma a Gangwon, in Corea del Sud: dopo la Cerimonia d’Apertura prevista per oggi, la prima giornata di gare si terrà domani, sabato 20 gennaio.

Subito in gara gli azzurrini di biathlon nelle individuali, di slittino nel singolo femminile e nel doppio maschile, di short track sui 1500, di salto con gli sci su trampolino piccolo e di snowboard nel cross, oltre alla squadra mista di curling ed alla squadra femminile di hockey su ghiaccio.

La prima giornata di gare dei Winter YOG 2024 inizierà alle 00.30 ora italiana di domani, sabato 20 gennaio, e potrà essere seguita in diretta streaming su Olympic Channel: verranno subito assegnate 10 medaglie d’oro.

CALENDARIO OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 2024

Sabato 20 gennaio – Gangwon (Corea del Sud)

0.30 Slittino – Singolo femminile, 1a manche (KOFLER Katharina Sofie, OBERSTOLZ Alexandra)

1.40 Slittino – Singolo femminile, 2a manche (KOFLER Katharina Sofie, OBERSTOLZ Alexandra)

2.00 Curling misto – USA-Norvegia, Giappone-Nigeria, Turchia-Cina, Nuova Zelanda-Svezia

2.00 Salto con gli sci femminile – Trampolino piccolo, trial round (COMAZZI Camilla Henni, VUERICH Noelia)

2.55 Slittino – Doppio maschile, 1a manche (BRUNNER Philipp/WEISSENSTEINER Manuel)

3.00 Biathlon – 10km Individuale femminile (GAUTERO Carlotta, GIORDANO Matilde, HUTTER Eva, MARIOTTI CAVAGNET Nayeli)

3.00 Snowboard – Cross maschile, Batterie, Semifinali, Small Final, Big Final (CASI Federico, COSTA Tommaso)

3.00 Snowboard – Cross femminile, Batterie, Semifinali, Small Final, Big Final (DUSI Aurora Drolma, FRANCESIA BOIRAI Lisa)

3.00 Salto con gli sci femminile – Trampolino piccolo, 1° round (COMAZZI Camilla Henni, VUERICH Noelia)

3.00 Short track – 1500 femminili, Quarti (MARTINELLI Sara, MERAZZI Sara)

3.36 Short track – 1500 maschili, Quarti (PIETROBONO Aaron van Quang, ZAMPEDRI Daniele)

3.50 Salto con gli sci femminile – Trampolino piccolo, 2° round (COMAZZI Camilla Henni, VUERICH Noelia)

3.55 Slittino – Doppio maschile, 2a manche (BRUNNER Philipp/WEISSENSTEINER Manuel)

4.00 Hockey su ghiaccio – Polonia-Kazakistan, Austria-Gran Bretagna

4.27 Short track – 1500 femminili, Semifinali

4.45 Short track – 1500 maschili, Semifinali

5.18 Short track – 1500 femminili, Finale B

5.25 Short track – 1500 femminili, Finale A

5.30 Hockey su ghiaccio – Lettonia-Spagna, Cina Taipei-Danimarca

5.30 Salto con gli sci – Trampolino piccolo, trial round (GARTNER Maximilian, ZAMBENEDETTI Martino)

5.32 Short track – 1500 maschili, Finale B

5.39 Short track – 1500 maschili, Finale A

6.00 Biathlon – 12.5km Individuale maschile (BACHER Hannes, CONTOZ Manuel, DEVAL Michel, PERTILE Antonio)

6.00 Curling misto – Brasile-Corea del Sud, Germania-Svizzera, Danimarca-Gran Bretagna, Canada-Italia (Italia – GILLI Andrea, MAURINO Giorgia, CAVALLERO Alberto, MARIANI Rebecca, MARIANI Marco)

6.40 Salto con gli sci – Trampolino piccolo, trial round (GARTNER Maximilian, ZAMBENEDETTI Martino)

7.30 Salto con gli sci – Trampolino piccolo, trial round (GARTNER Maximilian, ZAMBENEDETTI Martino)

8.00 Hockey su ghiaccio femminile – Paesi Bassi-Australia, Corea del Sud-Cina

9.30 Hockey su ghiaccio femminile – Italia-Turchia, Messico-Ungheria (Italia – MOSER Sofia, BEDONT Maddalena, DE FANTI Aurora, INNOCENTI Emily, TODESCO Giorgia, NOVATI Arianna, PISETTA Eleonora, MELLARE Carlotta, VARESCO Aurora, VARESCO Nicole, DE BORTOLI Olivia, BOLECH Caterina, LA SALA Lucrezia)

10.00 Curling misto – Nigeria-Turchia, Norvegia-Svezia, New Zealand-USA, Giappone-Cina

PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.

Foto: LaPresse