Nuova interruzione in Sinner-Djokovic. Cos’è successo alla fine del terzo set: punteggio e minuti della sosta

Novak Djokovic è riuscito a prolungare la semifinale degli Australian Open 2024 contro Jannik Sinner. Il tennista italiano ha dominato i primi due set (6-1, 6-2) e nel terzo parziale è stato trascinato al tie-break, dove l’altoatesino ha anche avuto un match-point sul 6-5. Dopo aver risposto bene alla prima del fuoriclasse serbo, però, l’azzurro ha messo in rete il diritto e poi il balcanico ha ribaltato la situazione. Il nostro portacolori conduce così per 2-1 e ora sarà chiamato a un quarto set di fuoco.

Al termine della terza frazione Novak Djokovic ha chiesto un toilet break, accordato dall’arbitro. Il 24 volte vincitore di tornei dello Slam ha così avuto a disposizione cinque minuti di tempo per adempiere alle proprie necessità fisiologiche (il tempo necessario per uscire dal campo e recarsi ai servizi non viene conteggiato nel computo). Non si è dunque giocato per sette minuti complessivi. Nulla di clamoroso e straordinario, è una pratica consona e abituale, soprattutto quando si sta giocando da più di due ore e mezza.

Al ritorno in campo Jannik Sinner ha ripreso a martellare e ha tenuto brillantemente il proprio turno in battuta, conquistando il primo game e mettendo così pressione all’avversario. Djokovic non perde da 33 partite agli Australian Open e ha alzato al cielo il trofeo per ben dieci volte in terra oceanica. In palio la qualificazione alla finale da giocare contro il vincitore del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

Foto: Lapresse