NBA, risultati della notte (25 gennaio): volano Booker e Antetokounmpo, trascinano Suns e Bucks

Otto partite, varie belle prestazioni e tanto da raccontare in quella che è la notte NBA appena trascorsa. Il tutto mentre tiene banco il caso del momento: l’allontanamento dai Milwaukee Bucks del capo allenatore Adrian Griffin, che verrà sostituito da Doc Rivers.

Proprio i Bucks (31-13) non rallentano, in ogni caso: battuti i Cleveland Cavaliers (26-16) per 126-116 con tripla doppia di Giannis Antetokounmpo da 35 punti, 18 rimbalzi e 10 assist. 28 per Damian Lillard e 24 per Khris Middleton, mentre per i Cavs ne realizzano 23 Donovan Mitchell e 21 con 12 rimbalzi Jarrett Allen. Dal canto loro, rispondono i Minnesota Timberwolves (31-13), vittoriosi per 107-118 sui Washington Wizards (7-36). 38 i punti di Anthony Edwards e 27 quelli di Karl-Anthony Towns, per i Wizards 24 di Deni Avdija.

C’è anche la sorpresa: i Detroit Pistons (5-39) vincono contro gli Charlotte Hornets (10-32) per 113-106. Merito dei 34 di Bojan Bogdanovic in una notte nella quale valgono i 15 dalla panchina di Alec Burks. Niente campo per Danilo Gallinari. Per gli Hornets 23 di Brandon Miller. I Memphis Grizzlies (17-27) espugnano il parquet dei Miami Heat (24-20) per 96-105. La stella della serata è Vince Williams Jr., autore di 25 punti, mentre per gli Heat non bastano i 18 di Tyler Herro e il tris di uomini a 15 (Jimmy Butler, Bam Adebayo, Caleb Martin).

Serve un overtime ai Portland Trail Blazers (13-31) per, finalmente, sorridere contro gli Houston Rockets (20-23): 131-137. Jerami Grant, con l’incredibile tripla del supplementare, è decisivo al di là dei suoi 21 punti, ma il mattatore è Anfernee Simons con 33; bene anche DeAndre Ayton con 18 e 17 rimbalzi. Dall’altra parte 30 di Alperen Sengun e 29 di Jalen Green. A livello realizzativo il re della notte arriva dal successo dei Phoenix Suns (26-18) per 109-132 sui Dallas Mavericks (24-20). Contro un Luka Doncic da 34 punti (ma solo sull’isola), infatti, è Devin Booker con 46 punti. E Kevin Durant se la gioca diversamente: 12 e 10 rimbalzi.

Travolgenti gli Oklahoma City Thunder (31-13) contro i San Antonio Spurs (8-36): 114-140 con sei uomini in doppia cifra, Shai Gilgeous-Alexander che va a quota 32 con 10 assist e Aaron Wiggins che pesca il jolly da 22 dalla panchina. Per gli Spurs 24 con 12 rimbalzi di Victor Wembanyama. Infine, i Golden State Warriors (19-22) non fanno sconti agli Atlanta Hawks (18-26): 134-112 con 25 di Steph Curry e, dalla panchina, Jonathan Kuminga, ma anche 24 di Klay Thompson. Per gli Hawks quintetto in doppia cifra e 23 di Dejounte Murray.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 107-118

Detroit Pistons-Charlotte Hornets 113-105

Miami Heat-Memphis Grizzlies 96-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 126-116

Houston Rockets-Portland Trail Blazers 131-137 dts

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 109-132

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 114-140

Golden State Warriors-Atlanta Hawks 132-114

Foto: LaPresse