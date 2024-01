NBA, i risultati della notte (7 gennaio): Houston batte Milwaukee, bene Boston. Philadelphia perde contro Utah

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati quattro incontri validi per la regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Tutto facile per New York, che vince sul campo di Washington per 105-121 e ottiene la quarta affermazione consecutiva. Fondamentali in casa Knicks i 39 punti di Julius Randle e i 33 di Jalen Brunson, mentre per i 76ers (alla loro sesta sconfitta nelle ultime sette partite) non bastano i 27 punti di Kyle Kuzma e i 23 di Deni Avdija, in una serata in cui Danilo Gallinari non scende in campo.

Boston fa la differenza nell’ultimo quarto (34-20) contro Indiana e si prende la vittoria esterna per 101-118. Sugli scudi per i Celtics Jayson Tatum, autore di 38 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, e Jaylen Brown con i suoi 31 punti. Dall’altra parte non servono invece a niente i 20 punti dalla panchina di Bennedict Mathurin e i 17 di Tyrese Haliburton.

Sorride poi anche Utah, che grazie a un ottimo secondo tempo (62-52) riesce a battere Philadelphia in trasferta per 109-120. Da segnalare per i Jazz i 33 punti di Lauri Markkanen e i 22 di Collin Sexton, in una partita in cui Fontecchio gioca per 33′, trovando 7 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e una palla recuperata. Ininfluenti per i 76ers (senza Joel Embiid) i 25 punti di Tyrese Maxey (per lui anche 9 assist) e i 24 di Kelly Oubre Jr..

Infine, Houston gioca un’ottima partita contro Milwaukee (nonostante un ultimo quarto da 23-35) e si impone per 112-108, ottenendo la 18ma affermazione stagionale. Decisivi per i Rockets (privi di Dillon Brooks) i 21 punti e 11 rimbalzi di Alperen Sengun e i 16 a testa di Jalen Green e Jeff Green. Per i Bucks non sono invece abbastanza gli addirittura 48 punti e 17 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo (per lui settima doppia doppia di fila) e i 18 di Damian Lillard.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Washington Wizards (6-29) – New York Knicks (21-15) 105-121

Indiana Pacers (20-15) – Boston Celtics (28-7) 101-118

Philadelphia 76ers (23-12) – Utah Jazz (17-20) 109-120

Houston Rockets (18-16) – Milwaukee Bucks (25-11) 112-108

Foto: LaPresse

