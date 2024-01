NBA, i risultati della notte (10 gennaio): Celtics, Hawks e Bulls all’overtime. Bene i Jazz di Fontecchio, tripla doppia per Wembanyama

Si è conclusa una notte molto ricca in NBA, con ben 10 partite e tanto da raccontare per individualità e non solo. Tanto lo spazio per i big attuali, di grande impatto anche i giocatori emergenti che vogliono ritagliarsi uno spazio proprio tra di loro. Andiamo però a vedere com’è andato tutto.

Per gli Indiana Pacers (22-15) terzo quarto vincente contro i Washington Wizards (6-31): 112-104 con 18 punti e 13 rimbalzi di Myles Turner e 7 uomini in doppia cifra. Dall’altra parte 28 di Jordan Poole non bastano; niente campo per Danilo Gallinari. Tra Detroit Pistons (3-35) e San Antonio Spurs (6-30), in un match dall’interesse relativo viste le nulle ambizioni di playoff, finisce 108-130 con la prima tripla doppia della carriera di Victor Wembanyama, che assomma 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Top scorer Keldon Johnson a quota 17, dall’altra parte 21 e 12 di Jalen Duren.

Travolgenti anche i Sacramento Kings (23-14) sugli Charlotte Hornets (8-27): il risultato finale è 98-123 con la coppia Keegan Murray-Domantas Sabonis che il suo lo fa benissimo visti i 25 e 24 punti rispettivi. Sul lato opposto 24 di Miles Bridges. Per i Boston Celtics (29-8), invece, sofferto successo contro i più che combattivi Minnesota Timberwolves (26-11): serve un supplementare per il 127-120, propiziato peraltro da un recupero nell’ultimo quarto. I liberi del 111-111 sono di Edwards, Tatum sbaglia da due, poi nell’ultimo minuto emergono i Celtics. Anzi, emergono i due big: Jayson Tatum scrive 45, Jaylen Brown lo aiuta con 36 e 11. Per i T’Wolves 29 di Anthony Edwards e 25 con 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

Successo esterno anche per gli Oklahoma City Thunder (25-11), che vincono per 120-128 sui Miami Heat (21-16). Shai Gilgeous-Alexander continua a macinare performance d’alta classe, in questo caso con 28 punti uniti ai 23 di Chet Holmgren. Per gli Heat, che calano alla distanza dopo un bel primo quarto, 25 e 11 rimbalzi di Bam Adebayo. Altro supplementare tra Atlanta Hawks (15-21) e Philadelphia 76ers (23-13), che però finisce in mano proprio agli Hawks per 139-132 in virtù di parecchie grandi serate: Trae Young realizza 28 punti e 11 assist, Jalen Johnson 25 e 16 rimbalzi e Dejounte Murray 25 punti. I 35 di Tyrese Maxey e i 32 di Tobias Harris non bastano ai Sixers.

Altro supplementare tra i Chicago Bulls (21-18) e gli Houston Rockets (18-18): il risultato è 124-119 in favore dei Bulls, che rintuzzano la spettacolare rimonta negli ultimi 9 minuti da -16 (101-85) e portano a casa il bottino pieno con 30 punti di Coby White e le doppie doppie di Zach LaVine e NikolaVucevic. Per i Rockets 25 di Alperen Sengun. Clamoroso, invece, il crollo dei Golden State Warriors (17-20) contro i New Orleans Pelicans (23-15): il finale è 105-141 e il miglior realizzatore per la franchigia di San Francisco è Moses Moody con 21 punti. Festa per i Pelicans: sette in doppia cifra e Jonas Valanciunas a quota 21, ma con un peso ben diverso, con in più Zion Williamson che ne mette 19.

Per gli Utah Jazz (19-20) successo davvero importante contro i Denver Nuggets (26-13): nel 124-111 si mettono in evidenza sia Lauri Markkanen (26 e 12 rimbalzi) che Jordan Clarkson (27 dalla panchina). 3 punti e 2 assist in 20’31” per Simone Fontecchio. Ai Nuggets non bastano i 27 e 11 rimbalzi di Nikola Jokic. I Los Angeles Clippers (24-13), che nel frattempo hanno esteso a sorpresa con Kawhi Leonard, vincono per 126-120 contro i Toronto Raptors (15-23). Proprio Leonard, insieme a Paul George, scrive 29 sul tabellino, mentre dall’altra parte ce ne sono 25 di Immanuel Quickley e 24 di RJ Barrett.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Washington Wizards 112-104

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 108-130

Charlotte Hornets-Sacramento Kings 98-123

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 127-120 dts

Miami Heat-Oklahoma City Thunder 120-128

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers 139-132 dts

Chicago Bulls-Houston Rockets 124-119 dts

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 105-141

Utah Jazz-Denver Nuggets 124-111

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 126-120

