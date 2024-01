NBA, Cleveland Cavaliers: Tristan Thompson squalificato per 25 partite causa doping

Doccia fredda in NBA per i Cleveland Cavaliers, che dovranno fare a meno di Tristan Thompson per le prossime 25 partite. Il centro dei Cavs è stato infatti sospeso dalla Lega per aver violato il programma antidoping, dopo essere risultato positivo a due sostanze proibite: l’ibutamoren ed il Sarm LGD-4033.

Il 32enne canadese, campione NBA proprio con Cleveland nel 2016, stava disputando una buona stagione in uscita dalla panchina con 3.8 punti, 3.9 rimbalzi e 1.1 assist in 12.4 minuti di media a partita. I Cavaliers occupano la quarta posizione nella Eastern Conference con un record positivo di 26-15 a metà regular season, quindi con la prospettiva di una stagione da protagonisti.

Foto: Lapresse