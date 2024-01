Marta Bassino risale a Cortina: “Sono in crescita, weekend molto solido”

Marta Bassino ha concluso con un bel sesto posto il proprio fine settimana a Cortina d’Ampezzo. L’azzurra è riuscita a ottenere un valido piazzamento nel superG di Coppa del Mondo andato in scena sull’Olympia delle Tofane, fermandosi a 34 centesimi dal terzo gradino del podio occupato dalla francese Romane Miradoli e a 0.75 dalla vincitrice Lara Gut-Behrami. Si tratta di un valido riscontro per la 27enne piemontese, che sta affrontando una stagione molto difficile in termini di risultati.

La Campionessa del Mondo di superG appare comunque in crescita e ha analizzato in questo modo la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono in crescita. Ho fatto un weekend solido. Oggi c’era molta velocità e io sono lì vicina e quindi sono contenta. Ora bisogna pensare al gigante di Kronplatz. Lì la pista è sempre molto tosta. Io sono tranquilla, ho fiducia e voglio pensare solo ai miei piedi”.

Foto: Lapresse