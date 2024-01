Biathlon, Italia terza nella staffetta mista agli Europei! Vince la Norvegia

Buonissimo risultato dell’Italia nella staffetta mista agli Europei di biathlon 2023-2024. A Brezno-Osrblie, in Slovacchia, gli azzurri Nicola Romanin, Nicolò Betemps, Beatrice Trabucchi e Hannah Auchentaller disputano una gara solida e conquistano il bronzo, chiudendo dietro soltanto alla Norvegia, prima, e alla Francia, seconda.

Andiamo con ordine. A vincere è, come da pronostico, la Norvegia di Isak Frey, Johan-Olav Botn, Ida Lien e Maren Kirkeeide, che termina la gara in 1:04:23.3 con sette ricariche effettuate e un giro di penalità. Stesse ricariche e stessa penalità per la Francia di Theo Guiraud Poillot, Antonin Guigonnat, Oceane Michelon e Camille Bened, seconda al traguardo con un ritardo di 14”6 dalla Norvegia, mentre è sicuramente più solida al poligono l’Italia (0+5), che paga però a caro prezzo una peggiore prestazione generale sugli sci rispetto alle prime due

Quarta a 1’42” la Svezia (2+15) di Viktor Brandt, Peppe Femling, Johanna Skoettheim e Anna-Karin Heijdenberg e quinta a 2’37” la Germania (2+10) di Lucas Fratzscher, David Zobel, Stefanie Scherer e Marion Wiesensarter. A chiudere la top ten troviamo poi l’Austria, sesta a 2’54” (2+15), la Svizzera, settima a 3’17” (2+10), la Lituania, ottava a 3’46” (2+10), l’Ucraina, nona a 4’16” (4+12), e la Slovacchia, decima a 4’25” (3+15).

