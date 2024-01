Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti nella storia dello snowboard: epocale doppietta italiana nel PGS di Scuol!

Giornata storica per lo snowboard parallelo al femminile in Coppa del Mondo: succede l’incredibile in quel di Scuol, in Svizzera, dove arriva una strepitosa doppietta tricolore nel PGS. A regalarla al pubblico azzurro sono Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti, con la prima che ha conquistato il primo trionfo nel massimo circuito internazionale, mentre primo podio in carriera per la sorella d’arte.

La prima sorpresa di giornata è arrivata già negli ottavi di finale con la clamorosa eliminazione della leader di Coppa del Mondo Ramona Theresia Hofmeister, vincitrice delle prime tre gare. Dalmasso si riavvicina pericolosamente in classifica a 24 lunghezze dalla teutonica.

Cammino eccezionale da parte delle azzurre che sono riuscite a battere tutte le rivali dirette (addirittura Coratti ha sconfitto la giapponese Miki, campionessa del mondo, in semifinale). Nello scontro diretto, il derby conclusivo, Dalmasso d’esperienza si è portata a casa il successo, mentre Coratti è finita a terra dopo il primo intermedio.

La terza piazza è andata alla nipponica Tsubaki Miki che ha battuto nella Small Final la veterana austriaca Claudia Riegler. Da segnalare anche i quarti di finale di una super Elisa Caffont, alla migliore gara della carriera.

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Snowboard su OA Sport...