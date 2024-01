Dominik Paris sul podio a Wengen: “Due gare nello stesso posto? Mai ottimale. Kilde forse era stanco”

Dominik Paris ha conquistato un bel terzo posto nella discesa di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’altoatesino è riuscito a salire sul podio al termine della gara più lunga e fisicamente massacrante del Circo Bianco, tagliando il traguardo con un ritardo di 1.92 dallo svizzero Marco Odermatt, che si è imposto di fronte al proprio pubblico sulla mitica pista del Lauberhorn con 59 centesimi di margine nei confronti del francese Cyprien Sarrazin.

L’azzurro ha sempre sofferto la pista svizzera, soprattutto a causa della complicata Kernen-S che ha sempre faticato a interpretare nel miglior modo possibile, e prima di oggi era salito sul podio soltanto in due occasioni (secondo nel 2020 e terzo nel 2022). Il 34enne ha concluso in maniera brillante la tappa in terra elvetica dopo il quinto posto nella discesa accorciata di giovedì (era il recupero di Beaver Creek) e la quarta piazza nel superG di ieri.

Dominik Paris ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, soffermandosi anche sulla brutta caduta del norvegese Aleksander Kilde nel tratto finale: “Io mi sento abbastanza bene. Oggi è stata dura, sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato e andare a tutta fino in fondo. Peccato per Kilde, forse era un po’ stanco“.

Si è a lungo discusso sull’opportunità di disputare ben tre gare in discipline veloci su una pista così esigente e Dominik Paris ha espresso la propria opinione anche riguardo a questo aspetto: “Si può sempre discutere sul fare tre gare. Dico che non è ottimale recuperare qui e, in generale, fare due discese nello stesso posto. Preferisco andare una volta al limite, poi con un programma così è più stancante. Il rischio di cadere c’è anche con un programma normale“.

Dominik Paris ha poi proseguito: “A Wengen sono giornate durissime. Kilde è stato un po’ influenzato, magari si è stancato un po’ e un piccolo errore ti può creare tanti problemi. Il problema non è stata tanto la caduta, ma come è entrato nelle reti. Per il mio risultato sonoabbastanza contento, ho provato a dare il massimo, il distacco è enorme. Ho perso tante nella parte centrale e un po’ in fondo. Ho lasciato un po’ troppo nella solita Kernen-S. Odermatt e Sarrazin in questo momento stanno facendo molto bene“.

Foto: Lapresse

