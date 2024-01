LIVE Valencia-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Valencia-Olimpia Milano, ventiduesima giornata della regolar season di Eurolega. L’EA7 Armani di coach Ettore Messina va a caccia di una vittoria in Spagna per proseguire la propria corsa payoff.

L’Olimpia Milano di Ettore Messina è chiamata ad uno snodo cruciale della propria stagione europea in una sfida fondamentale per cercare di concretizzare una rincorsa ai piazzamenti playoff sviluppatasi dopo il difficoltoso avvio stagione della compagine meneghina. 9-12 l’attuale record di Milano, che occupa attualmente la dodicesima posizione della classifica ad una sola vittoria proprio dal Valencia.

Valencia reduce da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive in Eurolega, nell’ordine Panatinhaikos e Zalgiris Kaunas in casa e per ultimo il Real Madrid nel derby spagnolo in trasferta. Come detto in precedenza la compagine di coach Álex Mumbrú naviga in una situazione analoga a quella dell’Olimpia, ossia vicino alla zona playoff, che da quest’anno vedrà accedere le prime dieci squadre della graduatoria.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Valencia-Olimpia Milano, ventiduesima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al Pabellon Fuente de San Luis, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

