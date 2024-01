LIVE Dakar 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Brabec in testa dopo 165 km tra le moto, duello Loeb-Sainz nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.05 CAMION – Alle 08.20 italiane prenderà il via la speciale dei mezzi pesanti.

08.04 QUAD – Si conferma al rilevamento del km 51 il francese Alexandre Giroud in vetta con la Yamaha in 43:25 davanti all’argentino Manuel Andujar (Yamaha) con il crono di 43:43 e allo slovacco Varga (Yamaha) con il crono di 47:01.

08.02 AUTO – Arrivano i primi tempi dal rilevamento del km 51. Loeb comanda le fila con la Hunter Prodrive in 33:12 davanti a Carlo Sainz su Audi (33:19) e al francese Chicherit (Toyota) in 33:38. I primi due della classifica generale si danno battaglia fin da subito.

08.00 MOTO – Al rilevamento del km 165 si conferma in vetta Brabec sulla Honda a precedere con il crono di 2:05:59 il francese Van Beveren (Honda) in 2:07:17 e l’argentino Kevin Benavides (KTM) con il crono di 2:08:19. A completare il quadro della top-5 abbiamo Luciano Benavides (Husqvarna) con il tempo di 2:09:02 e Ross Branch (Hero) in 2:09:02.

07.34 CAMION – Alle 08.20 italiane prenderà il via la speciale dei mezzi pesanti.

07.33 AUTO – La categoria ha preso il via alle 07.05 italiane, con Sebastien Loeb a iniziare la speciale. Vedremo se e quanto questo aspetto lo condizionerà.

07.32 QUAD – Al rilevamento del km 51, il francese Alexandre Giroud guida le fila con la Yamaha in 43:25 davanti all’argentino Manuel Andujar (Yamaha) con il crono di 43:43 e allo slovacco Varga (Yamaha) con il crono di 47:01.

07.31 MOTO – Al rilevamento del km 165, l’americano Ricky Brabec (Honda) comanda con il tempo di 2:05:59 a precedere la KTM dell’argentino Kevin Benavides (2:08:19) e la Husvarna di Luciano Benavides (2:09:02). In quarta posizione Ross Branch con la Hero (2:09:02).

07.30 Non ci sarà respiro per i piloti in gara che, dopo un settimo stage durissimo, si ritroveranno in un altro round molto complicato da sostenere. Nello specifico la corsa odierna porterà da Al Duwadimi ad Hail, con 458 km di prove speciali.

07.27 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava tappa dalla Dakar 2024.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa dalla Dakar 2024. Non ci sarà respiro per i piloti in gara che, dopo un settimo stage durissimo, si ritroveranno in un altro round molto complicato da sostenere.

Nello specifico la corsa odierna porterà da Al Duwadimi ad Hail, con 458 km di prove speciali. Sarà dunque un’altra giornata lunga, anche se il percorso sembra più facile rispetto agli appuntamenti precedenti, complice la presenza di sabbia nella prima parte e di sassi nella seconda.

Tra le auto fari puntati sulla grande leggenda Carlos Sainz, leader della classifica generale tallonato da Loeb. Tra le moto banco di prova importante per Brabec, Branch, Cornejo Florimo e Kevin Benavides. Nel quad si rinnova la sfida tra Andujar e Giroud, mentre nei camion sarà come sempre Macik il protagonista, seguito da Loparis e Van Den Brink

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della tappa odierna. Chilometro dopo chilometro, rilevamento dopo rilevamento. per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Dakar 2024. Buon divertimento!

