L’Italia può vincere il medagliere delle Olimpiadi Invernali giovanili 2024! CIO sbalordito: “Sta brillando luminosamente”

L’Italia sta per compiere una straordinaria impresa alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 in corso di svolgimento a Gangwon in Corea del Sud. La nostra nazionale sta dominando il medagliere e a tre giornate dalla chiusura dell’evento ci sono davvero ampie possibilità che la delegazione azzurra riesca a mantenere un incredibile primo posto.

Sono addirittura undici le medaglie d’oro vinte dall’Italia e l’ultima è arrivata oggi con Federico Pozzi nella sprint a tecnica libera dello sci di fondo. Sono arrivate medaglie da svariate discipline, dallo sci alpino allo slittino, dal freestyle (con la portabandiera Flora Tabanelli) al biathlon, passando appunto per lo sci di fondo, ma anche la combinata nordica.

L’Italia guida al momento il medagliere con 11 ori, 3 argenti e 3 bronzi, con un totale di 17 medaglie. Al secondo posto c’è la Germania, che insegue a tre ori di distanza, mentre la Francia è terza con sette ori.

Anche il Comitato Olimpico Internazionale ha reso omaggio all’Italia, riconoscendo gli straordinari risultati dei giovani azzurri: “L’Italia brilla luminosamente! Stanno facendo la storia, sono il primo Paese ad aver vinto più di 10 medaglie in una singola edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali”.

— The Olympic Games (@Olympics) January 29, 2024