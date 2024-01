L’Italia è l’unica nazione al mondo ad aver vinto almeno una volta in tutti gli sport invernali! Bagnis ci regala un record indelebile, staccate Germania e Stati Uniti

Oggi, venerdì 12 gennaio 2024, diventa una giornata storica per il movimento italiano degli sport invernali. La strepitosa vittoria odierna di Amedeo Bagnis a St.Moritz ha fatto cadere in un colpo solo diversi tabù, regalando al Bel Paese il primo successo di sempre in una gara della Coppa del Mondo di skeleton 76 anni dopo il titolo olimpico di Nino Bibbia (conquistato nella medesima località).

Allargando il campo, come riporta il giornalista di Eurosport Massimiliano Ambesi, questo risultato consente all’Italia di diventare il primo Paese di sempre ad essersi imposto nel corso della storia in almeno una competizione di Coppa del Mondo, Grand Prix (per il pattinaggio artistico) e Grand Slam (per il curling) in tutte le discipline invernali a cinque cerchi.

Nel conteggio non viene considerato l’hockey su ghiaccio, sport contraddistinto da dinamiche completamente diverse rispetto agli altri. Quest’oggi l’Italia si è sbloccata nello skeleton completando l’en plein (15/15), mentre Germania e Stati Uniti si trovano a quota 14 non avendo mai trionfato in una tappa del circuito Grand Slam di curling. Un gradino sotto, a 13, si attestano invece Francia, Svizzera e Canada.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di su OA Sport...