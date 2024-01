LEGGENDA EUROPEA! Pietro Sighel conquista il tris di ori e domina anche i 1000 metri: nessuno come lui!

Pietro Sighel entra nella leggenda dello short track continentale. Il campione azzurro completa la magica tripletta d’oro ai Campionati Europei di Danzica, trionfando anche nei 1000 metri dopo aver vinto ieri nelle altre due distanze (500 e 1500 metri). Mai nessuno era riuscito in questa straordinaria impresa: Sighel è diventato il primo pattinatore della storia a vincere le tre gare individuali nella stessa edizione.

Una superiorità semplicemente schiacciante quella dell’azzurro nella finale dei 1000 metri. Sighel non si è preso rischi e ha sferrato i sorpassi decisivi a due giri dal termine. Da quando ha preso la testa della gara, il ventiquattrenne trentino ha controllato agevolmente, vincendo con le braccia alzate. Al secondo posto ha concluso il britannico Niall Treacy, mentre a vincere la medaglia di bronzo è stato il belga Stijn Desmet. Ai piedi del podio ha concluso il francese Quentin Fercoq.

Sighel può conquistare il quarto oro del suo Europeo, visto che farà parte del quartetto nella staffetta mista. L’Italia è una delle grandi favorite e punta a vincere. Purtroppo il trentino non riuscirà a conquistare una medaglia in tutte le gare a disposizione, visto che la staffetta maschile non è riuscita ad accedere alla finale A.

