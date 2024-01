Larissa Iapichino apre la stagione sui 60 metri: doppia volata con personale verso il debutto nel lungo

Larissa Iapichino ha fatto il proprio debutto stagionale. La fuoriclasse toscana non si è però cimentata nel salto in lungo, ma ha scelto un test sui 60 metri al PalaCasali di Ancona. Specifichiamo subito che non si tratta di un cambio di specialità per la figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni: semplicemente si è voluto verificare il lavoro svolto in allenamento negli ultimi mesi. Una prova nella velocità giusto per scaldare i motori da parte della 21enne, che oggi ha gareggiato con la casacca dell’Atletica Firenze Marathon visto che ha lasciato le Fiamme Gialle.

La vicecampionessa d’Europa a livello indoor, che nella passata stagione volà a 6.97 metri (record italiano in sala), ha corso la batteria in 7.46, migliorando di un centesimo il proprio primato personale siglato lo scorso anno. La nostra portacolori, che nel 2023 vinse tre tappe consecutive di Diamond League e si piazzò al quinto posto ai Mondiali di Budapest, ha chiuso subito alle spalle della promettente Alice Pagliarini (7.40 per la 17enne, a due centesimi dal proprio primato).

In finale, invece, Larissa Iapichino è uscita dal blocco di partenza più lentamente rispetto d Alice Pagliarini, ma poi si è distinta con un buon lanciato e ha tagliato il traguardo in 7.45 (suo nuovo personale) a un solo centesimo dalla rivale. La 21enne farà il proprio esordio stagionale nel salto in lungo il prossimo 4 febbraio a Dusseldorf (Germania), proseguendo la propria preparazione in vista dei Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow), degli Europei di Roma a inizio giugno e delle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.

Sempre nel capoluogo marchigiano va annotato il 6.69 corso in batteria da Marco Ricci, mentre Eleonora Vandi ha ritoccato il personale indoor sugli 800 metri (2:04.02). Alessia Trost è sempre più in difficoltà e all’esordio stagionale non ha fatto meglio di 1.71 metri nel salto in alto.

Foto: Sanna/FIDAL Marche

