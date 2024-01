Lara Gut-Behrami vince il superG di Cortina. Sofia Goggia accarezza il podio, sprazzi di Bassino

Colpo doppio di Lara Gut-Behrami nel superG di Cortina. La svizzera conquista la sua quarantunesima vittoria in Coppa del Mondo, andando a prendersi la vetta della classifica di specialità. Una tre giorni decisamente importante per la campionessa elvetica, che adesso comincia a mettere pressione a Mikaela Shiffrin anche per quanto riguarda la classifica generale, visto che non si sa quando l’americana rientrerà nel circuito.

Una Gut-Behrami perfetta nella seconda parte dell’Olympia delle Tofane, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. Al secondo posto ha concluso l’austriaca Stephanie Venier, che ha concluso a 21 centesimi dalla vincitrice, ma completando anche lei un trittico di Cortina fenomenale (ha vinto anche la prima discesa).

Quarto podio in carriera per la francese Romane Miradoli, che chiude al terzo posto a 41 centesimi, ma la transalpina ha perso quasi sette decimi nella seconda parte del tracciato. Quarto posto, invece, per la norvegese Ragnhild Mowinckel, vincitrice ieri in discesa, che ha chiuso a 53 centesimi dalla vetta.

Niente podio quest’oggi per l’Italia. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, ma la bergamasca ha concluso quinta con un distacco di 58 centesimi da Gut-Behrami. Segnali incoraggianti da Marta Bassino, che si è un po’ ripresa in quel di Cortina, chiudendo in sesta posizione a 75 centesimi dalla vetta.

Settima l’austriaca Mirjam Puchner (+1.10) davanti alla neozelandese Alice Robinson (+1.11). Federica Brignone non ha proprio mai trovato confidenza con la pista in questi giorni, finendo nona a 1.30 dalla testa della classifica. Completa la Top-10 la tedesca Kira Weidle (+1.33).

Cambia la vetta nella classifica di superG, visto che Cornelia Huetter è uscita. Gut-Behrami si è portata al comando con 320 punti contro i 310 dell’austriaca. A seguire ci sono Brignone (246) e Goggia (237). In quella generale guida sempre Mikaela Shiffrin (1209), ma Gut-Behrami si è avvicinata a 1014.

