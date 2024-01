Lara Gut-Behrami domina il gigante di Kronplatz e si avvicina a Shiffrin. Goggia in top5 davanti a Brignone

Una straordinaria Lara Gut-Behrami trionfa nel gigante di Kronplatz e riapre completamente i giochi nella lotta per la conquista della Coppa del Mondo generale. La svizzera ha dominato quest’oggi, pennellando una seconda manche eccezionale sulla pista Erta, una delle più difficili e complicate dell’intero Circo Bianco. Una vittoria che vale tantissimo per Gut-Behrami, che adesso si è avvicinata ulteriormente all’infortunata Mikaela Shiffrin, anche se sicuramente nella sfida tra le due pesa la cancellazione delle gare di Garmisch, che si sarebbero dovute svolgere nel fine settimana.

Gut-Behrami ha colto l’ottava affermazione tra le porte larghe e soprattutto la nativa di Sorengo non era mai riuscita a vincere tre giganti in una stagione. Si tratta della quarantaduesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per l’elvetica, che raggiunge in questa speciale classifica la svedese Anja Paerson.

Un gigante dominato come dimostrano i distacchi inflitti a tutte le avversarie. Partendo già dal secondo posto in coabitazione tra la svedese Sara Hector e la neozelandese Alice Robinson, entrambe staccate di oltre un secondo (+1.09) dalla vincitrice. Quarta piazza per la norvegese Ragnhild Mowinckel (+1.23).

Splendido risultato per Sofia Goggia, che dopo sei anni torna tra le prime cinque in gigante. La bergamasca ha concluso al quinto posto (+1.39), recuperando tre posizioni con il secondo tempo nella seconda manche. Davvero una bella conferma per Goggia, che in questa stagione ha fatto un notevole salto di qualità in gigante, frutto del grande lavoro svolto durante la preparazione estiva.

Sesto posto per Federica Brignone (+1.45), che sta vivendo un momento un po’ opaco di forma. Si complicano i piani di vincere la coppa di gigante per la valdostana, che perde contatto nella classifica di specialità nei confronti di Gut-Behrami.

Settima la croata Zrinka Ljutic (+1.93), che ha preceduto la svizzera Camille Rast (+1.96) e l’austriaca Julia Scheib (+2.04), che hanno rimontato rispettivamente dieci e sedici posizioni nella seconda manche. Completa la Top-10 Marta Bassino (+2.36), che ha perso quattro posti rispetto a metà gara.

Una buona prova comunque per la squadra azzurra, visto che sono ben cinque le atlete tra le prime sedici. Quattordicesima è Roberta Melesi (+2,68) e sedicesima è Asja Zenere (+2.80), che ha rimontato otto posizioni rispetto alla prima manche. A punti anche Elisa Platino con il ventiseiesimo posto (+3.78).

Lara Gut-Behrami, come detto, allunga nella classifica di gigante su Federica Brignone. La svizzera ora ha 585 punti contro i 500 dell’italiana, mentre è terza Sara Hector con 452. Soprattutto, però, Gut-Behrami ha accorciato in maniera evidente su Mikaela Shiffrin, visto che ora l’americana conduce con 1209 punti contro i 1114 dell’elvetica.

