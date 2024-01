La vorticosa scalata di Nadal nel ranking ATP: già più di 200 posizioni guadagnate! Dove può arrivare a Brisbane

Rafael Nadal si è presentato al torneo ATP 250 di Brisbane da numero 672 al mondo. Questa era la posizione che il fuoriclasse spagnolo occupava lunedì 1° gennaio nel ranking ATP, visto che non giocava dagli Australian Open 2023 ed era sprofondato in graduatoria. Il 37enne ha però già incominciato una vertiginosa scalata della classifica: grazie alle due vittorie ottenute sul cemento australiano contro l’austriaco Dominic Thiem (7-5, 6-1) e contro l’australiano Jason Kubler (6-1, 6-2) ha infatti recuperato ben 221 posizioni virtuali e attualmente si trova al 451mo posto virtuale con 95 punti all’attivo (ne ha raccolti 50 grazie ai risultati degli ultimi giorni).

Rafael Nadal vuole proseguire la propria scalata anche nel corso del fine settimana. In caso di vittoria ai quarti di finale contro l’australiano Jordan Thompson balzerebbe a quota 145 punti e sarebbe virtualmente numero 350 al mondo. In caso di sigillo in semifinale (verosimilmente contro il bulgaro Grigor Dimitrov, favorito contro l’australiano Hijikata) si isserebbe a quota 210 e metterebbe nel mirino la 275ma piazza.

Nel caso in cui dovesse alzare al cielo il trofeo (possibile atto conclusivo contro il danese Holger Rune, che dovrà comunque fare i conti con Duckworth e con il vincente di Safiullin-Arnaldi) allora Rafael Nadal volerebbe a 295 punti e sarebbe virtualmente numero 206 al mondo. Alcune posizioni potrebbero mutare in base ai risultati degli altri atleti impegnati in campo nel weekend.

Potrebbe presentarsi agli Australian Open nei pressi della top-200, al primo turno sarebbe uno spauracchio da evitare per tutti. Chi è stato il giocatore con il ranking più alto a vincere uno Slam? L’australiano Mark Edmondson era numero 212 quando trionfò agli Australian Open 1976. Una statistica a cui il mancino di Manacor potrebbe anche pensare…

RANKING ATP DI RAFAEL NADAL

Prima di Brisbane: 672mo con 45 punti.

Con la qualificazione ai quarti di Brisbane: 451mo virtuale con 95 punti.

In caso di qualificazione alla semifinale di Brisbane: 350mo virtuale con 145 punti.

In caso di qualificazione alla finale di Brisbane: 275mo virtuale con 210 punti.

In caso di vittoria in finale a Brisbane: 206mo virtuale con 295 punti.

Foto: Lapresse

