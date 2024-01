Kooyong Classic, prima sgambata stagionale per Sinner contro Polmans

Ricomincia la stagione anche per Jannik Sinner. Dopo un finale di 2023 ad altissimo regime, culminato con la finale alle ATP Finals ed il successo in Coppa Davis, il ragazzo di Sesto Pusteria ha optato per un periodo di scarico e di non partecipare a tornei prima degli Australian Open, concedendosi solo l’esibizione del Kooyong Classic.

Sui campi che fino al 1987 ospitavano gli Australian Open, il numero 4 al mondo avrà l’onore di aprire il torneo contro Marc Polmans, australiano di origine sudafricana che ha avuto una wild card per il tabellone principale. Al momento numero 156 del ranking ATP, si è fatto valere come ottimo doppista in passato: tre semifinali nell’Happy Slam, una in quello maschile nel 2017 e due in quello misto, nel 2021 e nel 2023.

Lo scorso anno Polmans è però arrivato alle orecchie degli appassionati italiani per un episodio che lo ha coinvolto in prima persona. Nel match di qualificazione per il Masters1000 di Shanghai contro l’azzurro Stefano Napolitano, venne squalificato per aver colpito il giudice di sedia con una pallina, un atto frutto di frustrazione per aver sprecato il match point: in un amen, dalla possibile vittoria al ko.

A parte tutto, per Sinner il Kooyong Classic sarà il modo per poter affinare la propria condizione in vista degli Australian Open, a cui arriverà senza essersi sovraccaricato di partite. Nel torneo di esibizione ci sono anche giocatori di rango come Andy Murray, Holger Rune, Karen Khachanov, Marin Cilic, Zhang Zhizhen e Frances Tiafoe, giocatori con cui affinare la propria condizione per coltivare le proprie ambizioni nell’Happy Slam.

