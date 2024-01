ATP Adelaide, si sblocca Lorenzo Sonego! Hanfmann sconfitto al tie-break del terzo set!

Lorenzo Sonego porta a casa il primo match del suo 2024 superando il primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 2024. Il torinese supera per 7-5 2-6 7-6(9) il tedesco Yannick Hanfmann, dopo aver annullato due match point nel corso del tie-break del terzo set. Decisamente più complicato il suo prossimo avversario, che risponde al nome dell’americano Sebastian Korda. Intanto, però, queste due ore e quasi 53 minuti riescono a dare al numero 46 del mondo una prima spinta positiva.

Primo set che inizia subito con le scintille, dal momento che tanto Sonego quanto Hanfmann hanno una palla break nel turno di servizio dell’avversario. Poi più nulla per lungo tempo, nonostante i due cerchino di scardinarsi a vicenda da fondo. Importante per il tedesco il complicato game che lo porta, in qualche modo, sul 4-4, ma il vero colpo di mano è del torinese sul 6-5, quando difende molto bene in un paio di punti importanti e, poi, riesce a sfruttare l’unico set point a disposizione per il 7-5.

Il contraccolpo, però, è proprio Sonego a subirlo: arriva un brutto esordio di secondo set alla battuta, che perde. In generale, il colpo di inizio gioco per eccellenza diventa un problema per il piemontese, mai al sicuro contro la solidità di Hanfmann, che va a prendersi un secondo break nel quinto gioco. A quel punto c’è poco da fare: il tedesco vola sul 6-2 e allunga il match.

Sono due le chance che Sonego ha di andarsene nelle fasi iniziali del terzo parziale, ma Hanfmann decide che ancora non è il caso di mollare. A dire il vero, nessuno dei due diventa più realmente in vena di regali, anche se una piccola chance il torinese l’ha sul 6-5 15-30. Di nuovo nulla da fare ed è tie-break, nel quale l’azzurro va sul 5-3 dopo un gran scambio vinto in difesa. Perde, però, i tre punti successivi: su due match point del tedesco e altrettanti dell’italiano si segue il servizio con alterne vicende (belle prime, discese a rete e scambi prolungati). Poi, sul 9-9, è Hanfmann che sbaglia; a quel punto Sonego riesce a sfruttare la battuta a favore e a vincere un match davvero complesso.

Ad aiutare Sonego è il rapporto ace-doppi falli, 14-2 contro 5-0 di Hanfmann. Il tutto pur vincendo due punti in meno del tedesco (106-108), a ennesima riprova della natura non matematica del tennis. Rilevanti i dati di prima e seconda per il piemontese: 84% con l’una, 30% con l’altra. La prima percentuale è ottima, sull’altra serve lavorare.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...