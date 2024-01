Jesper de Jong sfida Sinner: “Non ho grandi muscoli, ma lotto su ogni punto: se vuoi vincere devi battermi”

Jannik Sinner se la dovrà vedere con Jesper de Jong al secondo turno degli Australian Open 2024. Il tennista italiano partirà con tutti i favori del pronostico nell’incontro che andrà in scena questa notte (ore 02.00) sul cemento di Melbourne e ha tutte le carte in regola per farsi strada nel tabellone del primo Slam della stagione. L’altoatesino, numero 4 al mondo, incrocerà il qualificato olandese, attuale numero 161 del ranking ATP.

Jesper de Jong si presenta motivato al grande confronto con il numero 4 al mondo e ha espresso il proprio stato d’animo attraverso i canali dell’ATP: “Sarà il match più importante della mia vita. Sarà fantastico e mi preparerò bene affinché possa rivelarsi una bella sfida”. Il giovane olandese si descrive in questo modo: “Non ho grandi muscoli, non ho il fisico più imponente, ma sono uno che lotta e se vuoi vincere devi battermi. Lotto su ogni punto e ogni giorno divento sempre più maturo, ed è una cosa che mi rende felice. Mi sento pronto per compiere il prossimo passo e mostrare al mondo ciò di cui sono capace. Spero che il pubblico sia dalla mia”.

Il 23enne è tornato anche sul suo cammino in terra oceanica: “Credo di avere il livello, ma serve anche un po’ di fortuna: nel tabellone delle qualificazioni c’erano 128 giocatori ed erano tutti bravi. L’altro giorno poteva esser tutto finito perché ero a tre punti dalla sconfitta contro Ugo Carabelli e tutto questo non sarebbe accaduto e sarei già tornato a casa. Sono felice di aver avuto un po’ di fortuna anche perché ultimamente mi è mancata. Qualificandomi ho realizzato il mio sogno è stato il momento più speciale della mia vita, ero molto più nervoso durante le qualificazioni che nel match giocato contro Cachin“.

Foto: IPA Agency

