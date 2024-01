Jasmine Paolini unica testa di serie nel suo spicchio di tabellone agli Australian Open: ma le avversarie nascondono insidie

Jasmine Paolini continua i suoi sogni di gloria: la toscana è negli ottavi di finale degli Australian Open dopo aver battuto Anna Blinkova al terzo turno. L’occasione si fa sempre più ghiotta per la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana per fare un risultato straordinario e impreziosire ancor di più una settimana già splendida.

Adesso per Paolini ci sarà Anna Kalinskaya agli ottavi di finale: la russa, come del resto Jasmine, non aveva mai raggiunto la seconda settimana in uno Slam. L’italiana, 26esima giocatrice del seeding, nel suo ottavo di tabellone è rimasta l’unica testa di serie superstite: sulla sua strada doveva esserci Elena Rybakina, eliminata dalla stessa Blinkova al termine di un super-tiebreak incredibile terminato 22-20.

Allargando il campo al quarto di tabellone dell’allieva di Renzo Furlan, è rimasta in vita fra le teste di serie soltanto la cinese Zheng Qinwen, numero 15 del mondo: l’asiatica ha vinto il derby questa notte contro Wang Yafan al match tiebreak. E’ stata eliminata la numero 5 del mondo Jessica Pegula da parte della francese Clara Burel, a sua volta sconfitta dalla connazionale Oceane Dodin.

In caso quindi che Paolini riesca a vincere il suo ottavo di finale contro Kalinskaya, affronterebbe ai quarti una tra Zheng e Dodin: in particolare con la cinese non sarebbe semplice, ma sicuramente non un impegno proibitivo. Semifinale che sarebbe invece con ogni probabilità contro Iga Swiatek, a patto che la numero 1 del mondo non si faccia sorprendere da Elina Svitolina o Viktoria Azarenka su tutte. Scenari interessanti, che ci consegnano un tabellone che può alimentare i desideri di gloria di Paolini.

