Jasmine Paolini fuori agli Australian Open: il sogno si infrange contro Kalinskaya

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open 2024. La tennista toscana è stata sconfitta in due set dalla russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Per la numero settantacinque del mondo è la prima qualificazione ai quarti di uno Slam, obiettivo che sperava di raggiungere anche Paolini, che comunque esce a testa altissima dal torneo di Melbourne. L’azzurra ha ottenuto le sue prime vittorie in carriera sul cemento australiano, raggiungendo comunque la seconda settimana e soprattutto il suo best ranking, entrando tra le prime venticinque.

I numeri della partita vedono una Kalinskaya chiudere con 20 vincenti contro i 17 di Paolini, che ha commesso molti più errori non forzati dell’avversaria (33 contro 13). La toscana, come era prevedibile, ha sofferto la potenza della russa in risposta (sempre molto profonde e vicino alle righe), ottenendo poco con la prima (appena il 46% dei punti vinti).

Primi due game della partita senza scossoni, poi arriva il break della russa nel terzo gioco. La reazione di Paolini non si fa attendere, con il controbreak immediato nel game successivo. Purtroppo i problemi al servizio proseguono per l’azzurra e nel sesto game Kalinskaya si procura altre tre palle break. Sulle prime due Paolini è brava ad annullarle con il dritto, mentre sulla terza la russa chiude bene a rete e si porta sul 4-2. Non ci sono altre occasioni per l’azzurra, con Kalinskaya che si prende il primo set per 6-4.

Paolini annulla una palla break in apertura di seconda frazione, ma è nel secondo game che la toscana ha un’enorme occasione. La numero 31 del mondo si porta sullo 0-40 con tre palle break, ma arrivano tre errori consecutivi di rovescio. Il game comunque si allunga ma Kalinskaya lo fa suo. Il momento decisivo arriva nel quinto gioco, con la russa che strappa il servizio a Paolini, che risente del contraccolpo. Kalinskaya non si volta più indietro, ottiene un altro break e chiude 6-2, staccando il biglietto per i quarti di finale.

FOTO: LaPresse