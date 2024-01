Jannik Sinner prepara la finale agli Australian Open: contro chi si è allenato? Una promessa arrivata in semifinale

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che domenica 28 gennaio scenderà in campo sul cemento di Melbourne per affrontare Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano incrocerà il formidabile russo nell’atto conclusivo che metterà in palio il primo Slam della stagione. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e acceso, dove l’altoatesino cercherà di regalarsi la prima soddisfazione in un torneo di questo calibro, dopo aver eliminato Novak Djokovic in semifinale. Il 22enne dovrà fare i conti con un rivale di razza, che negli ultimi due turni si è salvato al quinto set contro il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Alexander Zverev.

Il numero 4 del ranking ATP incrocerà il numero 3 del mondo, con l’intento di riportare uno Slam alle nostre latitudini ad addirittura 47 anni e 7 mesi di distanza dall’ultima volta (Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976). Jannik Sinner ha svolto l’ultima sessione di allenamento alla Margaret Court Arena, uno dei campi di riferimento a Melbourne insieme alla Rod Laver Arena, dove domani (ore 09.30 italiane) andrà in scena l’atto conclusivo del prestigioso torneo.

L’azzurro ha avuto come sparring partner lo junior norvegese Nicolai Budkov Kjaer, promettente 17enne che ha perso la semifinale del torneo juniores (under 18) agli Australian Open (è stato sconfitto per 6-2, 6-4 dal giapponese Rei Sakamoto, che oggi ha alzato al cielo il trofeo). Come ha riferito coach Simone Vignozzi ai microfoni di Supertennis, bisognava “mettere a punto un paio di dettagli che domani potrebbero fare la differenza“.

