Italia-Spagna, Europei pallanuoto femminile 2024: programma, orario, tv, streaming

Va a completarsi domani il cammino nella fase a gironi del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile. Inizio senza pause per la squadra azzurra in terra olandese: ad Eindhoven terza partita in tre giorni, il test più probante, quello con la Spagna nel Girone B. Andiamo a scoprire il programma e come seguire l’incontro in TV.

Per gli Europei 2024 di pallanuoto femminile i match del Setterosa saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, con tutti gli altri match disponibili su Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI PALLANUOTO

Gruppo B

Domenica 7 gennaio

Ore 17.00

Italia-Spagna (Diretta TV su Rai Sport, streaming su RaiPlay)

Foto di Andrea Masini/DBM



