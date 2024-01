Hockey ghiaccio: Vipiteno a punteggio pieno in Alps League. Vince anche Renon

Renon e Vipiteno vincono, mentre Cortina cade ai supplementari. Questo il bilancio della fase vincitori del sabato dedicato al Campionato Alps League 2023-2024 di hockey su ghiaccio.

Una grande conferma per i Broncos che, dopo il successo inaugurale con lo Zeller Eisbaren, hanno anche archiviato la pratica Salzburg 2 per 5-3, diventando l’unica squadra del raggruppamento ancora a punteggio pieno.

Prima vittoria invece per Renon, abile a imporsi con un netto 6-1 proprio sul già citato Zeller Eisbaren. Soltanto una rete di Zwerger all’extra time ha invece inchiodato Cortina, caduta per 4-3.

Nel gruppo perdenti sorride invece solo Merano, squadra che ha sconfitto di misura Celje per 5-4. L’Unterland ha infatti perso per 3-1 contro il Lustenau, mentre Fassa si è dovuta arrendere al Kitzbuheò per 4-6. L’Alps League tornerà il prossimo 25 gennaio.

