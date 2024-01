Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League, Vipiteno e Cortina vincono nel Master Round

Serata di grande importanza per l’Alps Hockey League 2023-2024 che entra sempre più nel vivo della sua seconda fase. Le squadre, come tradizione, si dividono in Master Round e Gironi di Qualificazioni, per trovare la miglior posizione in vista dei play-off. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Nel Master Round importante vittoria di Vipiteno che vince ampiamente 6-2 in casa di Eisbaren. Subito 3-0 per i Broncos con Maylan, Livingston e ancora Maylan, quindi dopo la rete di Putnik, ci pensano Capannelli (doppietta) e Conci a chiudere i conti, prima della rete della bandiera di Berger.

Sempre nel Master Round il derby tra Cortina e Rittner Buam ci regala un match davvero spettacolare. Renon passa in vantaggio dopo soli 15 secondi con Fink, quindi pareggio di Barnabò al 10:15, prima che Lobis in power-play riporti avanti gli altoatesini al 16:17. Cortina torna avanti con Traversa in power-play e Adami per il 3-2, quindi di nuovo Fink per il 3-3. Ancora Traversa a segno per il 4-3 al minuto 36:53. Nel terzo periodo prosegue la battaglia. Seed allunga ancora per gli ampezzani con il 5-3 al 40:42, ma Amorosa risponde con il 5-4 al 46:08. Renon ci prova fino allo scadere, ma Cortina non si scompone e va a segno con il 6-4 finale a firma di Traversa a pochi secondi dalla fine.

Nel Girone di Qualificazione A, arriva un pesante successo per Gherdeina che passa sul ghiaccio di Jesenice con il punteggio di 7-5 con un terzo periodo eccezionale con un parziale di 5-1 con la tripletta di Deluca e la doppietta di McGowan. Nello stesso raggruppamento gli Unterland Cavaliers hanno la meglio per 4-1 su Kitzbuehel con un ottimo finale con le reti di Kaufmann, Wieser, Girardi e Liprandi.

Nel Girone di Qualificazione B, Fassa passa dopo gli shoot-out sul ghiaccio di Klagenfurt dopo un match tiratissimo. Nel secondo match, invece, Celje passa in casa degli Steel Wings Lienz con il punteggio di 4-2.

CLASSIFICA MASTER ROUND

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS 1 Red Bull Hockey Juniors 1 1 0 0 0 4 2 +2 5 2 Wipptal Broncos Weihenstephan 1 1 0 0 0 6 2 +4 4 3 Rittner Buam SkyAlps 1 0 1 0 0 4 5 -1 4 4 S.G. Cortina Hafro 1 1 0 0 0 5 4 +1 3 5 EK Die Zeller Eisbären 1 0 1 0 0 2 6 -4 3 6 EC Bregenzerwald 1 0 1 0 0 2 4 -2 0

Classifica Girone di Qualificazione A

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS 1 SIJ Acroni Jesenice 1 0 1 0 0 5 7 -2 6 2 HC Gherdeina valgardena.it 1 1 0 0 0 7 5 +2 5 3 HK RST Pellet Celje 1 1 0 0 0 4 2 +2 3 4 HC Meran/o Pircher 0 0 0 0 0 0 0 +0 3 5 Steel Wings LINZ AG 1 0 1 0 0 2 4 -2 0

Classifica Girone di Qualificazione B