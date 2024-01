Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria vincono, cade Asiago nel venerdì dell’ICE League

Un’altra serata, in particolare quella di venerdì 19 gennaio, è andata in archivio per quanto riguarda l’ICE Hockey League 2023-2024. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le tre franchigie italiane impegnate in pista.

Agli shoot out con lo score di 2-3, in rimonta al termine dei regolamentari finiti 2-2, grazie al pareggio di Morley all’inizio del terzo e ultimo periodo, il Val Pusteria sbanca la tana dell’EC iDM Wärmepumpen VSV.

Con il punteggio di 4-2 invece, alla Sparkasse Arena, il Bolzano si impone sull’Hydro Fehervar AV19. Al netto di una titubanza iniziale, sfociata nello 0-1 e poi nell’1-2, le Foxes hanno mostrato un bello stile di gioco dapprima impattando sul 2-2 Ford, nel secondo periodo, e poi andando a prendersi la vittoria con le reti di Miceli e Gazley (in regime di “Empty Net” – Porta vuota) nel terzo e ultimo periodo.

Infine l’Asiago, sconfitto 4-5 dall’Olimpija. I veneti la buttano letteralmente via dopo esser stati addirittura in vantaggio per 3-0 dopo un periodo e mezzo di gioco. Gli ospiti rimontano fino al 3-3, in apertura di terzo periodo, poi il 4-3 di Oksanen per l’Asiago, ma la voglia degli sloveni si dimostra più ardente: Cosic fa 4-4, Zajc 4-5.

Domani, sabato 20 gennaio, altro giro e altra corsa: Bolzano-EC Red Bull Salzburg, Val Pusteria-spusu Vienna Capitals e Asiago-Hydro Fehervar AV19.

Foto: Antonello Vanna