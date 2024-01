Golf, Nick Dunlap completa la sua favola vincendo da dilettante l’American Express

Favola era annunciata e favola è stata. L’amateur Nick Dunlap non trema, gioca da veterano e vince l’American Express 2024. Il PGA Tour regala una delle sorprese più incredibili degli ultimi tempi, con il ventenne americano che scrive una pagina di storia indelebile del golf centrando un numero impressionante di record. Dunlap trionfa con lo score complessivo di -29 (259 colpi), punteggio record per il circuito americano su 72 buche, staccando di una sola lunghezza il sudafricano Christiaan Bezuidenhout.

Dunlap non è ancora professionista, ed era l’unico golfista con questo status nel field. Il classe 2003 è uno studente del secondo anno dell’Università dell’Alabama e campione in carica dello U.S. Amateur, e con questa vittoria non incamera nessun punto per la FedExCup e neanche un euro. Il giovane statunitense entrava nell’ultimo giro a La Quinta con tre colpi di vantaggio su tutti, frutto del meraviglioso giro in 60 messo a segno ieri, fuga subito annullata dopo le prime nove del terribile Pete Dye Stadium Course; con Bezuidenhout, Sam Burns e Kevin Yu ad agganciare la testa.

Nick Dunlap però dimostra di avere qualcosa di veramente speciale, il doppio bogey della 8 non lo scalfisce per nulla, gioca le seconde nove da veterano trovando due birdie per un totale di -2 per la giornata e -29 per il torneo. Il piccolo capolavoro lo statunitense lo fa alla 18, dove era obbligato a fare par per non forzare il palyoff, sbaglia primo colpo e ferro al green, e con tutta la calma del mondo fa approccio e putt perfetti per alzare le braccia al cielo. È solo la settima vittoria di un dilettante dal 1945, la terza dal 1957, sul PGA TOUR, ma la prima in assoluto dal 1991, quando un certo Phil Mickelson vinse il Northen Telecom Open. Dunlap fa un balzo pazzesco nella classifica mondiale, scalando 4061 posizioni per issarsi al 68° posto.

Secondo posto come detto per il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, che con il birdie alla 72esima buca, per una domenica spaziale chiusa in 63 colpi, è salito a -28 mettendo tutta la pressione del mondo su Dunlap, che ha retto come un campione affermato. Il miglior giro di giornata lo trova però il cinese di Taipei Yu, che grazie al 63 finale (-9) aggancia il terzetto a -27 che chiude in terza posizione, oltre a lui composto dai due fuoriclasse americani Justin Thomas e Xander Schauffele.

Altro trio di grande qualità in sesta posizione a pari merito, con lo score di -25: Michael Kim, Adam Hadwin e un Sam Burns che rovina tutto nelle ultime due buche con due doppi bogey consecutivi dopo aver sognato la vittoria. Sullo Stadium Course chiudono la top-10 a -24 gli statunitensi Keith Mitchell e Ben Griffin. Solo 17° il n.1 dell’OWGR, Scottie Scheffler, che archivia uno dei peggiori risultati degli ultimi due anni.

Foto: IPA Sport