Gangwon 2024: Slovenia d’oro nella gara a squadre mista di salto con gli sci. Italia, bel sesto posto

Si è disputata quest’oggi la competizione a squadre mista valevole per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 a Gangwon, in Corea del Sud. L’oro è appannaggio della Slovenia, che sfrutta l’immenso talento a propria disposizione per vincere per dispersione. 893,7 il punteggio complessivamente raccolto da Ajda Kosnjek, Urban Simnic, Taja Bodlaj ed Enej Faletic.

Enormemente distante la Norvegia, seconda a 818,3 con Kjersti Graesli, Oddvar Gunneroed, Ingvild Synnoeve Midtskogen e Mats Strandbraaten. Gradino più basso del podio per l’Austria con Sara Pokorny, Niki Humml, Meghann Wadsak e Lukas Haagen, che chiudono a quota 775.

In top 5 anche la Germania a 733,6 con Anna-Fay Scharfenberg, Max Unglaube, Kim Amy Duschek e Alex Reiter e, infine, la Polonia a 713,3 con Sara Tajner, Kacper Tomasiak, Pola Beltowska e Lukasz Lukaszczyk.

L’Italia, che in qualche occasione sogna anche di acchiappare una top 5 davvero di grande prestigio considerati i cinque quartetti davanti, si comporta comunque benissimo. Il sesto posto con 689,9 punti lo conquistano Camilla Henri Comazzi, Martino Zambenedetti, Noelia Vuerich e Maximilian Gartner.

Foto: LaPresse