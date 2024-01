Gangwon 2024, l’Italia esce ai quarti nel Team Event. Medaglia d’oro per l’Austria

Non arriva l’ultimo guizzo dell’Italia nel Team Event che chiudeva il programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). La coppia azzurra chiude al sesto posto, dopo essere stata eliminata ai quarti di finale dagli Stati Uniti.

Medaglia d’0ro che va all’Austria di Maja Waroschitz e Florian Neumayer, con il Wunderteam che trova così il terzo alloro dallo sci alpino in questa olimpiade giovanile. Coppia austriaca che ha sconfitto in finale la Svezia (2-2, 23 centesimi meglio la somma dei tempi degli europei continentali), con il duo Astrid Hedin e Elliot Westlund che si mette al collo uno splendido argento. Completa il podio la Finlandia, formata dalla coppia Amelie Bjorksten e Altti Pyrro.

L’Italia si presentava al via con ambizioni importanti con la squadra composta da Camilla Vanni, medaglia d’oro in superG, e Pietro Scesa. Gli azzurri iniziano il loro percorso vincendo agilmente l’ottavo contro l’Argentina (3-1), ma poi si devono inchinare, dopo un duello assai battagliato, agli Stati Uniti. Confronto dei quarti che finisce 2-2, ma per somma dei tempi migliore di 15 centesimi passano gli americani, che poi perdono la small final con la stessa moneta.

Il bilancio dello sci alpino a Gangwon per l’Italia è comunque positivo: 2 medaglie d’oro, 1 argento e un bronzo per un totale di 4 piazzamenti tra i primi tre. Le nuove campionesse olimpiche giovanili sono due ragazze che ci potranno regalare parecchie soddisfazioni in futuro: Camilla Vanni ha vinto, come detto, il SuperG, Giorgia Collomb è stata un po’ la mattatrice italiana. La giovane, già vista in azione anche in Coppa Europa, ha completato la collezione di medaglie con l’oro in gigante, l’argento in combinata e il bronzo nello slalom. Indicazioni importanti, in attesa di fare bene anche ai massimi livelli tra i senior.

Foto: LaPresse