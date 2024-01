Gangwon 2024, la Svezia vince la gara a coppie miste di skicross. Sigillo di Young Shing e Nilsson

A Gangwon (Corea del Sud) proseguono le Olimpiadi Invernali Giovanili, manifestazione multisportiva a Cinque Cerchi riservata alle giovani stelle che animeranno il panorama internazionale nel prossimo futuro. Nello sci freestyle si sono assegnate le medaglie nello skicross a squadre miste, dopo la disputa delle gare individuali nella giornata di ieri. Svezia 2 è riuscita a trionfare in maniera perentoria grazie alla classe di William Young Shing e Alexandra Nilsson: gli scandinavi accusavano un ritardo di 1.31 a metà gara, ma nella seconda parte dell’evento sono riusciti a recuperare lo svantaggio e a meritarsi il titolo.

Argento al collo della coppia statunitense formata da Walker Robinson e Morgan Shute (ieri argento nella gara femminile). USA 1 ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1.35 dai vincitori ed è riuscita a precedere ampiamente Svizzera 2. Gli elvetici Lorenzo Rosset e Valentine Lagger sono saliti sul terzo gradino del podio accusando un ritardo di 5.44 dalla vetta. Germania 1 era in vantaggio a metà gara, ma Niklas Hoeller (ieri oro nella gara maschile) e Romy Bovelet non hanno terminato la prova. Non c’erano coppie italiane al via.

Foto: Lapresse (foto generica, non riferita a Gangwon 2024 e agli atleti protagonisti)