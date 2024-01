Gangwon 2024, Chaeun Lee conquista l’oro nello slopestyle dello snowboard. 11° Fulterer

Il padrone di casa Chaeun Lee si aggiudica la medaglia d’oro nello slopestyle maschile dello snowboard valido per i Giochi Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon (Corea del Sud). Dopo aver ottenuto il pass per l’ultimo atto con il settimo miglior punteggio (58.50), il coreano disputa una terza manche strepitosa in finale e va a vincere la gara con ben 96.00 punti.

Secondo il canadese Eli Bouchard con il 90.00 della seconda manche e terzo il francese Romain Allemand con l’89.25 della terza run. Scorrendo la classifica, troviamo poi il neozelandese Campbell Melville Ives, quarto con 89.00, e lo statunitense Oliver Martin, quinto con 82.25.

Eliminati invece nelle qualificazioni entrambi gli italiani in gara, ovvero Felix Fulterer, 11° (con il 41.00 della seconda manche) e primo degli esclusi, e Gregorio Marchelli, 18° (con il 26.25 della prima run).

Foto: LaPresse