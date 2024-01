F1, la Ferrari svela il nome della monoposto 2024 all’insegna della continuità

Un nome all’insegna della continuità. La Ferrari ha svelato nelle ultime ore con un video sui propri profili social ka denominazione della monoposto che sarà protagonista nel Mondiale 2024 di Formula 1 dal prossimo fine febbraio con Charles Leclerc e Carlos Sainz, optando per un semplice, ma efficace, SF-24.

Nessuna rivoluzione dunque per il team di Maranello, proseguendo dunque con la linea degli ultimi anni. Ormai dal 2015 (a parte l’anno 2022, quando si è voluto andare sul nome F1-75 per celebrare i 75 anni della fondazione della Ferrari) i modelli della ‘Rossa’ hanno un nome che inizia per SF, sigla che sta per Scuderia Ferrari. E dopo che lo scorso anno, come nel 2021, si era optato per gli ultimi due numeri dell’anno corrente con la SF-23, si è scelta la stessa strada.

Rispetto allo scorso anno però, si prevede una presentazione della monoposto molto meno pomposa, soltanto online secondo le ultime indiscrezioni. Per vedere all’opera la SF-24 bisognerà dunque attendere i primi test prestagionali in Bahrain dal 21 al 23 febbraio.

Foto: LaPresse