Calendario Test MotoGP Sepang 2024: date, programma, orari. Previsto anche lo shakedown

Il percorso di avvicinamento verso il Motomondiale 2024 sta per entrare nel vivo con i test pre-stagionali della MotoGP a Sepang, in Malesia. Il circuito asiatico ospiterà infatti una finestra di test collettivi da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, ma in precedenza ci sarà spazio anche per uno shakedown di tre giorni da giovedì 1 a sabato 3 febbraio.

Lo shakedown, riservato negli ultimi anni esclusivamente ai collaudatori delle varie case e ai rookie della classe regina, aprirà le porte in questo caso anche ai piloti titolari di Yamaha e Honda in seguito al nuovo regolamento sulle concessioni. Il tandem formato da Fabio Quartararo e Alex Rins sulla M1 ed il duo composto da Luca Marini e Joan Mir sulla RC213V potranno girare però solamente in due delle tre giornate previste.

I test rider e Pedro Acosta, unico debuttante in MotoGP per il 2024, avranno a disposizione invece la possibilità di scendere in pista liberamente dal 1° al 3 febbraio. Pochi giorni più tardi Sepang aprirà le porte anche al resto della griglia per una finestra di test collettivi ufficiali in programma dal 6 all’8 febbraio, in cui il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e gli altri pretendenti al titolo prenderanno confidenza con le nuove moto in vista dell’opening stagionale in Qatar.

CALENDARIO TEST MOTOGP SEPANG 2024

1-3 febbraio Shakedown a Sepang (Malesia)

6-8 febbraio Test collettivi a Sepang (Malesia)

Foto: Lapresse