Florian Schieder tra gioia e rimpianto: “5 centesimi? Forse li ho persi alla Hausberg. È la mia pista, domani attacco”

Cinque centesimi beffardi, al termine di una gara però spettacolare. Florian Schieder non è riuscito per un soffio a realizzare il sogno: in quel di Kitzbuehel l’altoatesino sfiora la vittoria, ma deve arrendersi nella discesa libera di Coppa del Mondo al francese Cyprien Sarrazin.

In ogni caso una prova formidabile dell’atleta tricolore che al termine della gara è stato intervistato dalla Rai: “Non so bene dove ho perso, ma sull’Hausberg ho perso velocità, nel finale non ho rischiato al 100% perché la visibilità non era perfetta e nell’ultimo rettilineo sono uscito un po’ dalla traccia e ho rallentato un po’. Cinque centesimi puoi perderli dovunque”.

Nonostante il rammarico c’è la gioia: “Sono contento che sono lì davanti con quelli veloci, domani nuova gara e andrò all’attacco”.

Nuovamente un podio dopo l’anno scorso: “È la mia pista, mi diverto sempre qui, sono già carico per domani”.

Foto: Lapresse