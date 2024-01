Federica Brignone perde terreno da Gut nella Coppa di gigante: “Non riesco ad essere veloce come ad inizio stagione”

Secondo passaggio a vuoto consecutivo in gigante dopo l’uscita di Jasna per Federica Brignone, che non va oltre il sesto posto a Kronplatz e vede allontanarsi Lara Gut-Behrami in testa alla classifica di specialità nella Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La valdostana, dopo una prima parte di stagione superlativa, ha avuto un calo a gennaio e in questo momento non sembra più in fiducia come a dicembre.

“In questo momento va che quando cerco solo le migliori sensazioni sono veloce, mentre quando voglio metterci la grinta è come se frenassi lo sci. Anche oggi, ero convinta, ero aggressiva, volevo spingere lo sci. Però ho fatto di nuovo errori e non riesco ad essere così veloce come lo ero ad inizio stagione. Adesso valuterò cosa fare giorno dopo giorno“, dichiara l’azzurra alla Fisi dopo la seconda manche sulla pista Erta di Plan de Corones.

Brignone, quinta dopo la prima manche ma ancora pienamente in lizza per il podio, ha perso una posizione nella seconda manche in favore della compagna di squadra Sofia Goggia chiudendo a 1.45 dalla vincitrice svizzera Gut e a 36 centesimi dalla coppia che ha condiviso il secondo posto ex aequo, formata dalla neozelandese Alice Robinson e dalla svedese Sara Hector. Con questo risultato, Gut scappa via a +85 su Brignone nella Coppa di gigante.

Foto: Lapresse