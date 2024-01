Etoile de Bessèges 2024: il percorso e le tappe ai raggi X

Il grande ciclismo torna in Europa e si prepara ad affrontare il primo appuntamento di una stagione che si annuncia entusiasmante. Come ormai da tradizione è l’Etoile de Bessèges ad aprire i battenti. Siamo arrivati all’edizione numero 54 della breve corsa a tappe francese, con la prima frazione prevista per mercoledì 31 gennaio e la conclusione domenica 4 febbraio. Andiamo a scoprire il percorso che incoronerà il successore di Neilson Powless.

BELLEGARDE – BELLEGARDE

Si parte con una tappa da 160 chilometri e seicento metri, con partenza e arrivo sempre in quel di Bellegarde. Il percorso ricalca esattamente la prima frazione delle ultime edizioni, senza particolari difficoltà altimetriche, se non lo strappo della Côte de la Tour. Un dente che dal gruppo dovrà essere affrontato per tre volte, l’ultima della quale segnerà il passaggio sotto il traguardo. Una tappa adatta a velocisti resistenti, o in alternativa a corridori esplosivi che sanno scegliere il momento giusto per piazzare la stoccata vincente.

MARGUERITTES – ROUSSON

La frazione più lunga di tutta la settimana, ma non c’è niente di esagerato nella distanza di 163km e spicci che va da Marguerittes a Rousson. Molto più interessante della prima giornata dal punto di vista altimetrico, con tutte le difficoltà poste nell’ultimo terzo di gara. Si affronteranno ben tre GPM, con la doppia scalata al Plateau du Castellas, con il secondo passaggio che segnerà la linea del traguardo. La salita più dura di giornata sarà il Col de la Baraque, prima categoria lunga 7,9km con una pendenza media del 5.5%.