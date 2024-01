Equitazione, Marco Porro: “Emanuele Camilli è un cavaliere di qualità. Meritavamo di essere presenti a Parigi 2024”

Non è arrivata la qualificazione a squadre, ma per l’Italia del salto a ostacoli, nell’ambito dell’equitazione, è comunque arrivata una più che discreta soddisfazione in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella classifica dell’Olympic Ranking – Group B infatti, Emanuele Camilli e il suo cavallo Odense hanno chiuso la “race di qualificazione” a Cinque Cerchi al primo posto regalando al contingente azzurro un pass non nominale per i giochi transalpini della prossima estate.

Questo, al sito federale FISE, il commento del ct del salto a ostacoli Marco Porro: “La qualifica olimpica è l’obiettivo di qualsiasi Federazione e l’Italia meritava di essere presente a Parigi. Emanuele e Odense non hanno fallito l’obiettivo olimpico. Sono stati un binomio fantastico e hanno concluso la stagione alla grande. Sono due anni che ho l’onore di seguire la Nazionale e ho incontrato cavalieri eccezionali”.

Porro ha poi detto: “Emanuele Camilli è un cavaliere qualitativo su cui ho investito molto questo biennio. Insieme a lui possiamo contare su diversi campioni consolidati e alcuni che si stanno costruendo in questi anni. Purtroppo il mercato delle compravendite è impazzito e non è facile mantenere la disponibilità di cavalli ad alto livello, ma i nostri cavalieri dimostrano notevoli capacità di costruire binomi eccellenti. Vorrei ringraziarli tutti per gli sforzi e l’impegno che profondono per consentire di gareggiare ai massimi livelli”.

Foto: Pier Colombo

