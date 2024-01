Dove può arrivare Jannik Sinner nel ranking ATP: i punti da difendere fino a giugno e l’occasione Roland Garros

Jannik Sinner ha guadagnato 2000 punti vincendo gli Australian Open di tennis, ed ora può puntare alle prime tre posizione del ranking: da qui al Roland Garros, però, l’azzurro dovrà iniziare a difendere tanti risultati di prestigio dello scorso anno e continuare a guadagnare non sarà facile.

Nella settimana in cui sarà impegnato a Marsiglia, infatti, Sinner scarterà la vittoria di Montpellier dello scorso anno, quindi potrà al massimo confermare il proprio bottino di 250 punti. Non sarà facile migliorarsi neppure in quel di Rotterdam, dove lo scorso anno l’azzurro raggiunse la finale cogliendo 300 punti dei 500 in palio.

A marzo arriveranno, poi, i due Masters 1000 statunitensi, dove lo scorso anno Sinner raccolse nel complesso 960 punti, grazie alla semifinale di Indian Wells (360) ed alla finale di Miami (600), replicando poi il penultimo atto anche a Montecarlo (360, unico Masters 1000 non obbligatorio).

Passati questi scogli non indifferenti, si passa poi ad alcuni tornei in cui si potrebbe più facilmente guadagnare punti, ovvero Barcellona (ATP 500), dove lo scorso anno Sinner si fermò ai quarti, Madrid, Masters 1000 saltato dall’azzurro lo scorso anno, Roma, dove si fermò agli ottavi, e Roland Garros, dove uscì al secondo turno.

Nel complesso i punti da difendere da febbraio fino a metà giugno sono dunque 2095, ma la maggior parte si concentra tra metà febbraio e metà aprile, 1870, mentre tra metà aprile e metà giugno sono 225: ghiotta occasione soprattutto tra Madrid e Parigi, per decollare definitivamente nel ranking.

PUNTI DA DIFENDERE FINO AL ROLAND GARROS

12.02.2024 ATP Tour 250 Montpellier W 250

19.02.2024 ATP Tour 500 Rotterdam F 300

18.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells SF 360

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami F 600

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo SF 360

22.04.2024 ATP Tour 500 Barcelona QF 90

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome R16 90

10.06.2024 Grand Slam French Open R64 45

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 2095

Foto: LaPresse