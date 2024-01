Djokovic litiga con uno spettatore agli Australian Open: la scenata e cosa gli ha detto

Novak Djokovic ha sudato più del previsto per avere la meglio contro Alexey Popyrin al secondo turno degli Australian Open 2024. Il fuoriclasse serbo, che già non aveva brillato al debutto contro il qualificato croato Prizmic (superato per 3-1), ha faticato a ingranare contro l’australiano: ha perso il secondo set e nella terza frazione è stato trascinato al tie-break, prima di riuscire a prendere il largo contro il padrone di casa.

Il numero 1 al mondo ha regolato il numero 43 del ranking ATP con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne, dove al terzo turno incrocerà l’argentina Etcheverry. Novak Djokovic è comunque parso particolarmente nervoso e ben lontano dalla forma dei giorni migliori, figlia anche di un fastidio al polso che era emerso a inizio anno durante la United Cup.

Il 36enne balcanico ha infatti litigato con uno spettatore nel corso del quinto game del quarto set: sul punteggio di 2-2, il ribatezzato Nole si è rivolto a un tifoso sugli spalti, lo ha indicato e gli ha detto “Scendi e vieni a dirmelo in faccia“. Probabilmente il campione in carica degli Australian Open si è sentito ferito da qualche parola che sarebbe stata pronunciata da quella persona del pubblico, ma non è ben chiaro quale fosse la frase incriminata. A partita finita Djokovic ha poi puntualizzato: “Il pubblico oggi non è stato corretto, faceva rumore mentre servivo. Bisogna convivere anche con queste cose“.

VIDEO DJOKOVIC LITIGA CON PUBBLICO

Novak Djokovic engages with a member of the crowd looking to get under his skin 👀🍿#AusOpen pic.twitter.com/jLCWNe9lLE — Eurosport (@eurosport) January 17, 2024

Foto: Lapresse