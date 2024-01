Dakar 2024, Van Beveren in testa tra le moto nella prima parte della marathon, Brabec leader virtuale

Si è chiusa la prima delle due giornate della massacrante sesta tappa della 46a edizione della Dakar 2024. I piloti si sono accampati nei vari bivacchi per ripartire domani mattina alle 7.00 e chiudere gli interminabili 626 chilometri delle prove speciale (frazione marathon che ha una lunghezza complessiva di 835 km).

In testa finora c’è il francese Adrien Van Beveren, che è arrivato al quinto bivacco dopo 513 km con il tempo di 6:30:39. Il pilota Honda sta precedendo di 1’21” il compagno di squadra Ricky Brabec: l’americano in questo momento è il leader virtuale della classifica generale.

Ross Branch ha chiuso infatti la giornata al sesto posto con un distacco di 7’56” e nella generale è staccato di 2’48” nei confronti di Brabec. Ha perso tanto tempo nonostante i bonus José Ignacio Cornejo Florimo che è terzo in graduatoria a 6’37” da Brabec e ha chiuso questa giornata con quasi un quarto d’ora di ritardo da chi è in testa.

Ad avere problemi oggi è stato soprattutto Pablo Quintanilla, vincitore della tappa di ieri: il cileno è rimasto senza carburante a circa 15 km dal primo rifornimento e ha perso più di un’ora e mezza da Brabec. Di fatto per il sudamericano la lotta per il podio in questa Dakar dovrebbe essere compromessa. Domani mattina i protagonisti ripartiranno ciascuno alle 8.00 dai propri bivacchi per concludere la tappa: nessuno sa i distacchi nei confronti degli avversari.

Foto: IPA Agency

