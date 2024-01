Dakar 2024, Kevin Benavides precede suo fratello Luciano nella tappa odierna. Brabec allunga nella generale

La Dakar 2024 entra ufficialmente nel suo rush conclusivo. La tappa odierna, come si immaginava, ha regalato grande spettacolo e tanti cambiamenti ai piani alti. L’equilibrio continua a regnare sovrano nelle moto, con Ricky Brabec che ha segnato un punto a suo favore a livello di graduatoria generale nei confronti di Ross Branch (i due questa mattina prima del via erano separati da appena un secondo), ma la tappa si è chiusa tutta in salsa argentina.

Oggi il programma proponeva la Al Duwadimi-Hail con 458 chilometri di prove speciali e 220 di trasferimento. Il percorso, dopo i primi 165 chilometri dominati da sabbie e dune, regalava poi 200 chilometri di asfalto, prima di un tratto finale in ciottolato.

Si è risolto in un derby tra i fratelli Benavides, quindi, la frazione odierna. Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory) chiude al comando con 31 secondi di margine su Luciano Benavides (Husqvarna Factory), mentre è terzo il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) a 1:27.

Quarta posizione per il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Monster Energy Honda) a 1:41, quinta per l’australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory) a 2:18, mentre è sesto il portoghese Rui Goncalves (Sherco Rally) a 2:24.

Chiude al settimo posto, dopo aver condotto a lungo, lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) a 4:08, quindi ottavo il botswano Ross Branch (Hero Motorsports Team) a 4:49, quindi nono l’australiano Daniel Sanders (Red Bull Gas Gas) a 5:10, mentre è decimo lo slovacco Stefan Svitko (Slovnaft Rally) a 5:28.

A questo punto la classifica generale vede al comando Ricky Brabec con 42 secondi di vantaggio su Ross Branch e 4:21 su José Ignacio Cornejo Florimo. Quarto Adrien Van Beveren a 11:58, mentre è quinto Kevin Benavides a 20:31.

Foto: IPA Sport

