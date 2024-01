Dakar 2024: Cornejo Florimo vince il settimo stage tra le moto, Brabec al comando della generale

Va in archivio un sesto stage tutto a trazione americana alla Dakar 2024. Nella gara riservata alle moto infatti Josè Ignacio Cornejo Florimo ha vinto lo special stage 7 in una prova ricca di divertimento e di capovolgimenti di fronte. Per il cilieno è il terzo successo nell’edizione.

Una prova cominciata in salita per il vincitore che, al primo rilevamento ,occupava la settima posizione, salvo poi risalire la china nel KP 90 e prendere il comando nel KP 173 dando vita a un bel testa a testa con l’argentino Kevin Benavides, secondo classificato con un ritardo di +0.32.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Luciano Benavides, abile a rimanere in sica dei due piloti chiudendo con un gap di +3.12. Quinto il leader della generale Brabec (+7:36), il quale ha approfittato anche dell’ausilio di un bonus di -3:58. Un ritardo di +6:36 ha invece tenuto fuori dalla top 3 Branc.

Nella classifica overall Brabec si trova sempre in testa con un tempo di 32:37:20, precedendo di un nulla Branch, secondo a +0.01. Cornejo Florimo è invece terzo con +6:48 di ritardo.

