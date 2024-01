Combinata nordica, Riiber davanti dopo il salto. Ma la compact di Oberstdorf si deciderà sugli sci stretti

Ormai abbiamo un pochino imparato a conoscere l’Individual Compact, il nuovo formato di gara che da quest’anno popola i calendari della Coppa del Mondo di combinata nordica. Una specialità che sempre si è decisa nella frazione di fondo, e anche nell’ultima gara del weekend di Oberstdorf (Germania), sarà così. Dopo il salto davanti a tutti c’è il fenomeno norvegese Jarl-Magnus Riiber.

Sul Normal Hill della località tedesca, con punto HS fissato a 106 metri, il leader della classifica generale sfrutta un momento con il vento leggermente frontale e si piazza in prima posizione con il miglior punteggio (143.4) e la miglior distanza (112.5 metri). I distacchi, ovviamente grazie al format di gara, sono assai risicati: 2° c’è Johannes Lamparter, che apre un gruppo di 5 austriaci consecutivi. Johannes partirà 6″ dopo Riiber, e si va verso un altro arrivo in volata come quello di ieri.

Terza piazza per un ottimo Thomas Rettenegger (+12″), a precedere suo fratello Stefan (+17″). A 22″ da Riiber partirà Franz Josef Rehrl, in crescita sugli sci stretti ma difficilmente un fattore per il podio. A chiudere questo monopolio austriaco sarà Martin Fritz, che precede l’estone Kristjan Ilves. Ottava posizione per il norvegese Flatla (+33″), mentre a chiudere la top-10 dopo il segmento di salto sono il tedesco Faisst e il norvegese Bjoernstad.

Il migliore degli azzurri oggi è Iacopo Bortolas, 33° con 108.5 punti. Il classe 2003 partirà a 1’25”, cinque secondi prima di tutto gli altri italiani. Giornata non positiva per i quattro nostri alfieri rimanenti dal trampolino, che scatteranno nei 7.5km di fondo con la partenza ad onde dopo 1 minuto e 30 secondi del leader: dal 38° al 40° posto troviamo in fila Domenico Mariotti, Samuel Costa e Aaron Kostner; mentre ancora più indietro Raffaele Buzzi (44°).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Combinata nordica su OA Sport...