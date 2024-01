Combinata nordica femminile, Hagen fa il vuoto nel fondo e vince gara-2 a Schonach. Dejori in top10

Ida Marie Hagen si conferma di gran lunga la miglior fondista del circuito e fa il vuoto nel segmento di fondo sulla distanza degli 8 km, vincendo la seconda Gundersen del weekend a Schonach (Germania) in occasione del quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di combinata nordica.

La 23enne di Bærum centra così il terzo successo dell’inverno (e della carriera), consolidando il pettorale giallo ottenuto ieri e allungando a +50 sulla detentrice della Sfera di Cristallo Gyda Westvold Hansen in classifica generale. Norvegia che può festeggiare una splendida tripletta anche grazie alla stessa Westvold Hansen (terza a 1’03”) e a Mari Leinan Lund, seconda a 37″ dopo essersi imposta nella gara di ieri e nel segmento di salto odierno.

Miglior risultato nel circuito maggiore per la francese Lena Brocard, ottima quarta a 2’00” dalla vetta bruciando in volata la tedesca Nathalie Armbruster e la giapponese Haruka Kasai. Buona prova di squadra per l’Italia, che archivia un positivo decimo posto con Daniela Dejori a 3’17” (era 15ma al via del segmento di fondo) ed un dodicesimo con Veronica Gianmoena a 4’00”.

Foto: Lapresse