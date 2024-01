Combinata nordica, Coppa del Mondo maschile Schonach 2024. È la classica nella Foresta Nera!

Il sesto appuntamento della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 sarà tenuto a Schonach im Schwarzwald (Germania) dal 26 al 28 gennaio. Le gare in programma sono due. Nessun esperimento, sabato e domenica sono in calendario due competizioni nel format canonico.

In realtà, le intenzioni degli organizzatori erano quelle di avere anche una prova a squadre miste nella giornata di venerdì. Questo era stato indicato nella bozza di calendario che circolava sino all’autunno.

Cionondimeno, con l’avvio della stagione, si è effettuata la scelta di stralciare il team event aperto ad ambo i sessi. Forse la prospettiva di avere un weekend già probante di per sé per le donne (domenica gareggeranno sui 7.500 metri) ha spinto al cambiamento di programma.

Località: Schonach im Schwarzwald (Germania)

Dimensioni trampolino: HS96 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 1984

Ultima apparizione: febbraio 2023

Gare ospitate: 40

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 (NH/10) – Lukas KLAPFER (AUT)

2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (GU/15) – Jørgen GRAABAK (NOR)

2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2018 (NH/10) – Akito WATABE (JPN)

2018 (GU/15) – Akito WATABE (JPN)

2019 (NH/10) – Bernhard GRUBER (AUT)

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (NH/10) – Jens Lurås OFTEBRO (NOR)

2023 (NH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

8 – WATABE Akito [JPN] (2-2-4)

6 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (3-2-1)

4 – LAMPARTER Johannes [AUT] (1-3-0)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (1-1-0)

2 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-0-1)

2 – RYDZEK Johannes [GER] (0-1-1)

2 – RIEßLE Fabian [GER] (0-1-1)

1 – GREIDERER Lukas [AUT] (0-1-0)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)

1 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-0-1)

1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)

1 – MUHLETHALER Laurent [FRA] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

32 (13-9-10) – NORVEGIA

20 (5-9-6) – AUSTRIA

19 (7-4-8) – GERMANIA [All-Inclusive]

15 (3-6-6) – GIAPPONE

11 (4-4-3) – FINLANDIA

8 (5-2-1) – FRANCIA

5 (2-2-1) – USA

4 (1-1-2) – SVIZZERA

2 (0-2-0) – URSS

2 (0-1-1) – REP.CECA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – ESTONIA

ITALIA

Un podio per l’Italia, ormai datato. Porta la firma di Alessandro Pittin, che il 23 gennaio 2010 si classificò al 3° posto, preceduto dal francese Jason Lamy-Chappuis e dal ceco Pavel Churavy.

