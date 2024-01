Ciclocross, Van Aert si prende la vittoria a Benidorm! Battuto Van der Poel dopo una gara epica

Cade lo scettro del cannibale Mathieu Van der Poel alla sua undicesima gara stagionale! L’incredibile striscia di vittorie consecutive nel ciclocross del fenomeno olandese si interrompe a dieci, in una giornata partita male e finita peggio. È quindi il belga Wout Van Aert ad imporsi a Benidorm (Spagna), nella penultima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024, dopo una gara avvincente ed emozionante come non si vedeva da tempo.

È stato l’ultimo duello ravvicinato nel ciclocross tra Van der Poel e Van Aert, con il corridore della Jumbo-Visma che ora si dedicherà interamente all’attività su strada, mentre il neerlandese andrà avanti fino al 4 febbraio con i Mondiali di Tabor in Repubblica Ceca. Pronti via e il fuoriclasse olandese rimane imbottigliato in partenza, esce dai primi venti con un Van Aert invece più scaltro vicino alla testa. Dopo il primo giro il belga si mette davanti e inizia a tirare, con Van der Poel leggermente staccato e in apparente difficoltà.

Il neerlandese con un impressionante cambio di passo sul rettilineo in asfalto lascia sul posto i suoi compagni di inseguimento e si riporta immediatamente sul drappello di testa sempre comandato da un Van Aert tirato a lucido. Nel corso del terzo giro rimangono in tre al comando: il belga, l’olandese e l’intruso Ronhaar. All’inizio del quarto dei nove giri previsti Van der Poel sferra il primo attacco, stacca di una decina di metri il suo acerrimo rivale che non demorde (si perdono invece le tracce dell’altro olandese), e con il suo passo si riporta a ruota dell’olandese.

Rientrano sui primi due anche Tom Pidcock e Michael Vanthourenhout, con il britannico che prova l’attacco in solitaria ma viene rimbalzato molto velocemente. Dopo cinque giri in cui si è andati a tutta, il ritmo rallenta, con i due belgi che si alternano a fare il ritmo senza forzare, e da dietro ne approfittano per rientrare. Il turning point della gara avviene nel corso del penultimo giro: subito dopo l’uscita dal segmento sulla sabbia Van der Poel ha un problema e rimane piantato, perde posizioni e secondi preziosi ritrovandosi ad oltre 20″ dalla testa con zero possibilità di rientrare in corsa per la vittoria.

Van Aert capisce la situazione, si catapulta in testa e inizia il forcing finale, staccando uno ad uno i suoi avversari, compreso il coriaceo Vanthourenhout, ultimo ad arrendersi e secondo al traguardo. Nonostante un brivido finale e una caduta nell’ultima sezione tecnica, esulta a braccia alzate il belga che nell’ultima occasione utile coglie la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Chiude secondo a 3″ Vanthourenhout, mentre completa un podio tutto belga Thibau Nys (7″). Rimonta rabbiosa di Van der Poel che gli vale un quinto posto (+12″), e la prima inaspettata battuta d’arresto in una stagione trionfale.

Festeggia anche Eli Iserbyt in ottica Coppa del Mondo, con il belga che ha chiuso i giochi con il quarto posto odierno. Joris Nieuwenhuis, 13° al traguardo, non potrà recuperare i punti che lo separano dal belga nell’ultima gara a Hoogerheide.

Foto: LaPresse