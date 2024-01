Ciclismo su pista, le azzurre partono forte e sono in testa nell’inseguimento a squadre!

Arrivano subito ottime notizie in chiave azzurra nella sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di ciclismo su pista, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) fino a domenica 14 gennaio. L‘inseguimento a squadre femminile, una delle gare più attese dell’intera rassegna continentale in casa Italia, ha infatti regalato degli spunti molto incoraggianti in ottica medaglie.

In qualificazione il quartetto tricolore composto da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini ha firmato il miglior tempo assoluto in 4’15″180, qualificandosi per le semifinali di stasera e restando dunque in corsa per il titolo europeo. Prestazione decisamente solida per le nostre portacolori, protagoniste di una notevole progressione a partire dal secondo chilometro (4° crono dopo 1000 metri) e soprattutto negli ultimi 2000 metri.

La formazione italiana ha rifilato quasi 2″ alle prime inseguitrici, con la Germania (Franziska Brausse, Lisa Klein, Mieke Kroger e Laura Sussemilch) seconda in 4’17″106 e la Gran Bretagna (Megan Barker, Neah Evans, Josie Knight e Anna Morris) priva di Katie Archibald addirittura terza in 4’17″113 che si affronteranno in semifinale.

Le azzurre del CT Marco Villa se la vedranno invece con la Francia, quarta in qualificazione a oltre 3″ dal miglior tempo dell’Italia con Victoire Berteau, Marion Borras, Clara Copponi e Valentine Fortin. Molto più distanti le altre compagini promosse al primo turno (dalla quinta all’ottava), escluse con ogni probabilità anche dal discorso ripescaggio per la finale 3°/4° posto.

Foto: Sven Beyrich/JustPictures/IPA Sport

